Trabzonspor , bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iç sahada farkı, dış sahada farklı bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer, oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Trabzonspor, topladığı 35 puanla averajla Beşiktaş 'ın ardından 6. sırada yer aldı.





Evindeki seriyi bozmadı

Evinde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor 'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, söz konusu mücadelenin ardından sahasında kaybetmedi. Trabzon'da 35 maçtır yenilmeyen Karadeniz temsilcisi, bu süreçte 23 galibiyet, 12 beraberlik aldı.

İç saha lideri

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. 17 gol atıp, filelerinde 4 gol gören Trabzonspor, 24 puanla sahasında en çok puan toplayan takım konumunda yer aldı.

Visca'dan güzel haber

Sezonun ikinci haftasında Hatayspor karşısında omzunun üzerine düşmüş ve Humerus kemiğinde kırık tespit edilince uzun süre sahaalrdan uzak kalmıştı. Karagümrük maçında köprücük kemiği kırılan ve bu sezon 2. kez ciddi sakatlık geçiren Edin Visca, geri dönüş hazırlığında. Tedavi süreci beklenenden hızlı ilerleyen Boşnak yıldızın, yaklaşık 1 ay sonra saha çalışmalarına başlayabileceği öğrenildi.

'Lisansını dondurabiliriz'

Bu gelişme, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da yüzünü güldürdü. Daha önce yaptığı açıklamada, “Visca’nın lisansını dondurabiliriz” diyen başarılı hoca, İstanbulspor galibiyeti sonrası Visca için “Doktor kontrolü devam ediyor. Hızlı ilerliyor. Dönüşünü dört gözle bekliyoruz” dedi.

Visca da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ‘Az kaldı’ mesajıyla paylaşım yapmıştı.







