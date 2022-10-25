Ligin ikinci haftasındaki Hatayspor maçında çok şanssız bir sakatlık geçiren ve kolu kırılan EdinVisca, 2.5 aylık aranın ardından çalışmalara başlıyor. Trabzon’a gelen ve haftasonundaki Sivasspor mücadelesini tribünden takip eden Bosnalı yıldız, kasım ayındaki uzun arada tam anlamıyla hazır hale gelecek. Lisansı aktif olan Visca’nın, Dünya Kupası sonrası forma giyeceği öğrenildi.

Djaniny'nin yetişmesi zor

Sivasspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Djaniny Semedo’nun Kızılyıldız deplasmanında da forma giyme şansı zor gözüküyor. Ağrıları devam eden tecrübeli hücum oyuncusunun son durumuna bugün bakılacak. Djaniny’nin en iyi ihtimalle yedek kulübesinde olacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon attığı 10 golle şampiyonlukta önemli payı bulunan Djaniny, bu sezon henüz skor katkısı veremedi.