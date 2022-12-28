Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor 'u konuk etti. Bordo-Mavililer sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, yıldızı Edin Visca'dan da kötü bir haber geldi.

40 günlük arada sahalara döndü

Fırtına'ya transfer olmadan önce Süper Lig'in en istikrarlı oyuncusu olan ve 10 senedir kolay kolay maç kaçırmayan Edin Visca yeni sezonun ikinci haftasında Hatayspor maçında kolunu kırmıştı. Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Boşnak futbolcu özellikle Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen 40 günlük arayı fırsat bilmiş ve o süreçte oynanan hazırlık maçlarıyla formasına kavuşmuştu.

Eski günlerine dönüş sinyali...

Süper Lig'e dönüşte de cumartesi günü oynanan Fenerbahçe karşısında 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu eski günlerine dönüş sinyali vermişti. Ancak bugün 32 yaşındaki şanssız bir sakatlık daha yaşadı. 48. dakikada Karagümrük'lü Levent Mercan'la ikili mücadeleye giren Visca sol omzunun üzerine düştü.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Acılar içinde yerde kalan deneyimli kanat oyuncusu kalkamadı ve kenara 'Omzum çıktı, değiştirin' işareti yaptı. Sağlık ekibi hemen müdahale ederken onlardan da değişiklik işareti gelince Visca yerini Djaniny'e bıraktı. Omzu sarılan yıldız oyuncu vakit kaybedilmeden ambulansla hastaneye götürüldü.