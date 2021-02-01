Fırtına’nın başarılı stoperi Edgar dün gece de yine iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş’ın etkili hücum silahları karşısında Zaman zaman sertleşmek zorunda kalan oyuncu 45. dakikada gördüğü sarı kartla sınıra geldi. Edgar, hafta içinde Denizlispor maçında da sarı kart görmesi halinde Yeni Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.

Kesintisiz 26 dakika

Son dönemlerin en heyecanlı maçlarından birine sahne olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması topun oyunda kalma süresinin arttığı bir mücadeleye sahne oldu. Özellikle ilk yarıda oyun çok az durdu. Öyle ki müsabakanın ilk faulu çaldığında dakikalar 26’yı gösteriyordu. İlginç gelen bu istatistiğe maç sonunda iki hoca da değindi.