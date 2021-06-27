Trabzonspor 'da Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferi sırasında takas olarak renklere bağlanan Edgar Ie özellikle geçen sezon Vitor Hugo'yla olan uyumuyla beğeni kazanmış ve ligin en iyi stoperleri arasında gösterilmişti. Bordo-Mavililer, bu performansı ödüllendirmek adına Portekizli savunmacıya iyileştirilmiş yeni sözleşme önerecek. Normalde 25 yaşındaki futbolcunun kontratı gelecek sezon bitiyor. Sezon sonunda da 1 yıllık opsiyon maddesi var.

Edgar da sıcak bakıyor

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları ise sözleşme sonunu beklemeden Edgar'la nikah tazelemeyi planlıyor. Yıllık 750 bin Euro kazanan yıldız oyuncunun maaşının yeni kontratla birlikte 1 milyon Euro seviyelerine çıkacağı öğrenildi. Türkiye'de çok mutlu olan başarılı oyuncunun da Trabzonspor'a, 'Evet' demesi bekleniyor.

Yusuf transferi sonrasında Lille tarafından bonservisi Trabzonspor'a verilen Edgar ilk sezonunda Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanmıştı. Portekizli oyuncu, geçen sezon başında ise döndüğü Fırtına'da Hugo'yla müthiş bir uyum yakalamıştı.