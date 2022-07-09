Trabzonspor'da Edgar IE belirsizliği! Geri dönecek mi?
Trabzonspor’a dönmek isteyen Edgar IE ile Bordo-Mavili kulübün iletişimi sürüyor. Edgar’ın sağlık durumuyla ilgili güzel haber gelir ve yabancı kontenjanında yer açılırsa, Karadeniz ekibinin başarılı stoperle yeniden anlaşabileceği öğrenildi.
Trabzonspor ’a dönmek isteyen Edgar IE ile Bordo-Mavili kulübün iletişimi sürüyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sözleşmesi feshedilen Portekizli stoper, Ağustos ayının sonlarına doğru idmanlara başlayabileceğini söylerken, sağlık ekibi oyuncunun raporlarını düzenli olarak inceliyor.
Edgar’ın sağlık durumuyla ilgili güzel haber gelir ve yabancı kontenjanında yer açılırsa, Karadeniz ekibinin başarılı stoperle yeniden anlaşabileceği öğrenildi.