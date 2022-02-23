Trabzonspor ’da ilk yarıdaki Altay maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Edgar ile yapılan anlaşma gereği sözleşmesi feshedilmişti. Serbest kalan oyuncunun ailesi geçtiğimiz günlerde Trabzon’a gelerek futbolcunun burada kalan eşyalarını topladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Edgar ile sezon sonunda bir görüşme yapacaklarını ifade etmişti.