Trabzonspor yeni sezona hazırlanıyor. 2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen bordo-mavililerde Eddie Newton ismi heyecan veriyor. Trabzonspor’la 2 maça çıkıp önce lig 2.’liğini garantileyen ardından Türkiye Kupası’nı kazanan Newton, yeni sezon öncesi de yoğun bir çalışma yürütüyor.

İzin bile yapmadan mesaisine devam eden İngiliz teknik adam, başta iç transfer görüşmeleri olmak üzere kadro yapılanmasına dikkat ediyor. Ayrıca sezon çalışmaları için de program yapılıyor. Ancak Eddie Newton’un esas çalışması yeni sezonda oynatmak istedikleri futbol ve taktik formasyon...

En büyük referansı Şampiyonlar Ligi!

Burada Chelsea günlerinin etkisi öne çıkıyor. 2012-2020 arası Londra kulübünde görev yapan Newton’un 2012’de Roberto Di Matteo ile kazandığı Şampiyonlar Ligi ve FA Kupası en büyük referansı oldu. Futbol aklında da Di Matteo etkisi göze çarpıyor. 4-5-1 ile 4-2-3-1 arasındaki formasyon bu nedenle öne çıkıyor. Ayrıca 3’lü ve 5’li savunma sistemleri de Newton için yabancı değil.

O dönem Di Matteo-Newton ve Steve Holland üçlüsü Chelsea’deki uyumlu çalışmasıyla takdir topluyordu. Newton’ın scout şefliği, kiralık oyuncu izleme şefliği ve başta Hiddink ile Lampard olmak üzere ünlü hocalarla çalışması güven veriyor.

Yeni evi Trabzon

Bordo-mavili takımda artık birinci adam olan Eddie Newton, Trabzon ve Trabzonspor dışında başka bir şey düşünmüyor. İngiltere’ye ve Londra’ya da artık fazla gitmeyen İngiliz çalıştırıcı, bordo-mavili takıma odaklanmış durumda. Sezon planlaması nedeniyle Trabzon’da olan 48 yaşındaki teknik adam, ilk teknik direktörlük sezonunda şampiyonluğu hedefliyor.

‘Baskı yok’

Estudiantes Başkanı Juan Sebastion Veron,Jose Sosa’nın transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili ekibin ardından Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın ekip olarak gösterilen kulübün başkanı, transferde beklemeye geçtiklerini söyledi.

Veron “Jose Sosa’nın dönüşüyle alakalı olarak şu an beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz. Bu basit bir şey değil, hayatıyla ilgili bir karar vermesi gerekiyor. Bu yüzden baskı yapmamak gerekiyor. Nasıl gelişmeler olduğunu takip ediyoruz” dedi.