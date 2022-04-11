Ayak bileğine darbe aldığı öğrenilen başarılı orta saha oyuncusunun durumu çok ciddi gözükmüyor. Ancak Bordo-Mavili takımın sağlık heyeti, bilekteki şişliğin azalmasının ardından Dorukhan’ı kontrol amaçlı olarak MR’a sokacak.

Hamsik ve Hugo süper döndü

84 gün sonra Gaziantep mücadelesinde ilk 11’de olan Marek Hamsik’in yanı sıra 1 Mart’ta ayağı çatlayan Vitor Hugo da beklenenden çok erken şekildetakıma dönmüştü. Trabzonspor ’un iki yıldızının maç sonrasında herhangi bir ağrı problemi yaşamaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Abdullah hocanın, Karagümrük karşısında iki yıldıza yine11’de görev vermesi bekleniyor.