Trabzonspor'da Doğucan Haspolat formaya hasret kaldı
Trabzonspor'un 1.2 milyon Euro bonservisle Kasımpaşa'dan transfer ettiği Doğucan Haspolat, ligde 3 maçtır süre alamıyor. Henüz beklentilerin altında kalan 22 yaşındaki oyuncu, Milli arayı iyi değerlendirip Abdullah Avcı’nın gözüne girmek istiyor.
Sezon başında 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa’dan transfer edilen Doğucan Haspolat, henüz beklentilerin altında kaldı. Ligde 3 maçtır süre alamayan 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Avrupa arenasındaki 4 maçta da forma giymedi.
Son olarak 4. haftadaki Galatasaray derbisinde 84. dakikada oyuna giren 22 yaşındaki oyuncu, Milli arayı iyi değerlendirip, hocası Abdullah Avcı’nın gözüne girmek istiyor.