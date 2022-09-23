Sezon başında 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa’dan transfer edilen Doğucan Haspolat, henüz beklentilerin altında kaldı. Ligde 3 maçtır süre alamayan 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Avrupa arenasındaki 4 maçta da forma giymedi.

Son olarak 4. haftadaki Galatasaray derbisinde 84. dakikada oyuna giren 22 yaşındaki oyuncu, Milli arayı iyi değerlendirip, hocası Abdullah Avcı’nın gözüne girmek istiyor.







