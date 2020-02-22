Geçen hafta oynanan Sivas mücadelesinde sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin, MR’ı temiz çıkmış, önceki gün yapılan idmanda da koşulara başlamıştı. Nijeryalı futbolcunun, Beşiktaş sınavında oynamasına kesin gözüyle bakılırken, yıldız oyuncudan şoke eden haber geldi. Dünkü idman öncesinde ağrıları olduğunu söyleyen 30 yaşındaki oyuncu maç kadrosuna alınmadı.

Nwakaeme ile beraber sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Hosseini ve Yusuf Sarı da kafilede yer almadı. Mikel ise kart cezası nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek. Çimşir’in orta sahada Ndiaye, Sosa, Doğan üçlüsünü oynatması beklenirken, Nwakaeme’nin yerine de Parmak’a şans vereceği öğrenildi. Sturridge ve Ekuban gibi isimler ise maçın gidişatına göre ikinci yarıda görev yapacak.