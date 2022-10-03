Sakatlığı nedeniyle Kayseri’ye götürülmeyen Djaniny Semedo, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Ağrıları büyük oranda geçen Yeşil Burun Adalı yıldız, perşembe günkü kritik Monaco mücadelesinde forma giyebilecek. Özellikle sağ kanatta sıkıntı yaşayan ve Abdülkadir Ömür’den verim alamayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Monaco maçına Djaniny ile başlaması bekleniyor.

İleri uçta Gomez olacak, sol kanatta da yine Trezeguet görev yapacak. Herhangi bir sakatlık problemi yaşanmaması halinde, orta sahadaki Bakasetas-Hamsik-Siopis üçlüsünün de bozulması beklenmiyor. Savunmada ise Vitor Hugo’nun yerine Denswil’in başlama ihtimali yüksek gözüküyor.

Monaco hazırlığı neşeli başladı

Bordo-Mavililer, Kayserispor maçının ardından izin yapmadan Monaco mücadelesinin hazırlıklarına start verdi. Trabzonspor , dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde iki grup halinde çalıştı. Kayseri deplasmanında forma giyen oyuncular salonda idman yaparken, diğer grup sahada taktik ağırlıklı bir prova gerçekleştirdi. İdman sonundaki çift kale maçı kazanan takım büyük sevinç yaşarken, Fransa’da oynanacak zorlu 90 dakika öncesi takımın neşeli görüntüsü teknik heyeti memnun etti.







