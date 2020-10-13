Al Ahli ile sözleşmesini feshedip bonservisi elinde olarak Trabzonspor’a transfer olan Djaniny Semedo’nun lisansı çıkartılamamıştı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’ndan belgeler gelmeyince FIFA kozu devreye girdi. Karadeniz ekibi gerekli evrakları önce TFF’ye iletti, onlar da durumu FIFA’ya bildirdi. Hafta içinde prosedürlerin tamamlanıp, Djaniny’nin lisansının çıkması bekleniyor. Trabzonspor Yönetimi konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirtirken, 29 yaşındaki yıldız forvet de Başakşehir maçında oynamak için sabırsızlanıyor. Kulüp kariyerinde çıktığı 294 maçta 99 gol atıp, 33 asist yapan Djaniny, idmanlarda hazır bir görüntü vermişti.







