Fırtına’nın yıldızı Djaniny Semedo’nun Arap Yarımadası’ndaki talipleri artıyor. Daha önce Sharjah kulübünün istediği Yeşil Burun Adalı forvet için devre arasından bu yana Al Hilal pusuda bekliyor. Suudi Arabistan ekibinin 6 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi ise 8-10 milyon Euro arasında bir rakam. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımda tutmak istediği Djaniny’nin Trabzonspor’la 1 yıl kontratı kaldı. Dolayısıyla rakamın artması durumunda Djaniny’nin satılma ihtimali yüksek gözüküyor.







