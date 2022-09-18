Trabzonspor'da Djaniny oyuna devam edemedi
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 31. dakikasında Bordo-Mavili ekipte zorunlu bir değişiklik gerçekleşti. Rakibi ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası sakatlık yaşayan Djaniny yerini Enis Bardhi'ye bıraktı.
Süper Lig 'in 7. haftasında Trabzonspor , sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 31. dakikasında Bordo-Mavili ekipte zorunlu bir değişiklik gerçekleşti.
Rakibi ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası sakatlık yaşayan Djaniny oyuna devam edemedi ve yerini Enis Bardhi'ye bıraktı.
Tecrübeli futbolcunun karşılaşmanın 2. yarısını yedek kulübesinden takip ettiği ekranlara yansıdı.
Trabzonspor'un kısa süre içerisinde Djaniny'nin durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.