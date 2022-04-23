Süper Lig 'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor 'da Djaniny, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren golcü futbolcu, Adana Demirspor'un çok iyi bir kadroya sahip olduğunu ve iyi futbol oynadıklarını dile getirdi.

Djaniny'nin açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce buraya geldiğimizde burada ortaya çıkacak olan maçın çok zor olacağını biliyorduk. Çünkü rakibimiz gerçekten çok iyi bir kadroya sahip ve iyi futbol oynuyor. Dolayısıyla onlara karşı maç zor olacaktı biliyorduk. Ama maça çıktığımızda bizim aklımızdaki tek şey 3 puanı alabilmekti. Bunu yapabilecek bir takımımız var"



