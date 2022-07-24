Sezon bittikten sonra Djaniny Semedo ile yeni kontrat için hemen masaya oturan Trabzonspor Yönetimi, yıldız forvetin menajerini İstanbul’a çağırmıştı. Arap Yarımadası’ndan ciddi teklifler alan Djaniny’yi geçtiğimiz yıl bırakmayan ve oyuncusuyla birebir görüşme yapıp ikna eden teknik direktör Abdullah Avcı, sözleşme görüşmelerinde de bizzat devreye girdi. Şampiyonluğun ardından Trabzonspor’da kalma fikri netleşen ve özellikle Devler Ligi’nde oynamak için sabırsızlanan Yeşil Burun Adalı hücumcu, Karadeniz ekibinin teklifini kabul etti. 1 senelik mukavelesi kalan Djaniny ile 2 yıllık yeni mukavele konusunda anlaşma sağlandı. Menajeriyle son detayların görüşülmesinin ardından taraflar el sıkışırken, yıldız isim 2025’e kadar Bordo-Mavili formayı terletecek.

Ücretine zam yapıldı

Bu yılki maaşı 1.4 milyon Euro olan Djaniny, sonraki iki senede 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte bu rakamın 2 milyon Euro seviyesine çıkacağı öğrenildi. Trabzonspor’un bedelsiz olarak 2 sezon önce kadrosuna kattığı Djaniny, şampiyonluk yolunda attığı 10 golle önemli katkı sağlamıştı.