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Trabzonspor'da Djaniny için görüşme zamanı

Abdullah Avcı’nın kesinlikle takımda kalmasını istediği Djaniny Semedo’nun menajeri İstanbul’a geldi. Bordo-Mavililer, 31 yaşındaki yıldız forvetin kontratını 2 yıl uzatmayı planlıyor

23 Temmuz 2022, Cumartesi 09:34 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Djaniny için görüşme zamanı

10 gol, 3 asistlik performansla şampiyonluğa önemli katkısı bulunan Djaniny Semedo, Abdullah Avcı’nın takımdaki vazgeçilmezlerinden. Geçtiğimiz sezon başında da teklifler olmasına rağmen Yeşil Burun Adalı yıldızı kadroda tutan ve “Senin gibi bir oyuncunun boşluğunu kolay kolay dolduramam” diyen Trabzonspor ’un hocası, bu sene de Djaniny’nin kesinlikle kalmasını istiyor. Avcı, daha sezon bitmeden bu talebini yönetime iletirken, bir süredir başarılı forvetle yeni mukavele görüşmeleri yapılıyordu. Son olarak Djaniny’nin menaceri İstanbul’a geldi ve süreç iyice hızlanmış oldu.

1 senesi kaldı...

1 yıl kontratı kalan 31 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 2 sene daha yani 2025’e kadar uzatılması planlanıyor. Bu sezon 1.4 milyon Euro ücret alacak olan Djaniny’nin maaşının da bonuslarla beraber yükseltilmesi bekleniyor. Bordo-Mavililer, 2020-2021 yaz döneminde Djaniny‘yi bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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