10 gol, 3 asistlik performansla şampiyonluğa önemli katkısı bulunan Djaniny Semedo, Abdullah Avcı’nın takımdaki vazgeçilmezlerinden. Geçtiğimiz sezon başında da teklifler olmasına rağmen Yeşil Burun Adalı yıldızı kadroda tutan ve “Senin gibi bir oyuncunun boşluğunu kolay kolay dolduramam” diyen Trabzonspor ’un hocası, bu sene de Djaniny’nin kesinlikle kalmasını istiyor. Avcı, daha sezon bitmeden bu talebini yönetime iletirken, bir süredir başarılı forvetle yeni mukavele görüşmeleri yapılıyordu. Son olarak Djaniny’nin menaceri İstanbul’a geldi ve süreç iyice hızlanmış oldu.

1 senesi kaldı...

1 yıl kontratı kalan 31 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 2 sene daha yani 2025’e kadar uzatılması planlanıyor. Bu sezon 1.4 milyon Euro ücret alacak olan Djaniny’nin maaşının da bonuslarla beraber yükseltilmesi bekleniyor. Bordo-Mavililer, 2020-2021 yaz döneminde Djaniny‘yi bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.