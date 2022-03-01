Visca’nın golünde pozisyonu hazırlayan, 10 dakika sonra da Nwakaeme’nin asistinde fileleri havalandıran tecrübeli forvet, Antalyaspor karşısında Fırtına’nın en önemli hücum silahlarından biri. Teknik direktör Abdullah Avcı, kupadaki Boluspor maçında gol atan Kouassi’yi de 11’de görevlendirmeyi düşünüyor. İleri uçta ise Cornelius’un yerine Koita’nın başlaması bekleniyor. Orta sahada da ligden farklı olarak Berat’ın forma giyeceği öğrenildi. Kısacası Fırtına’nın hocası, kadroda önemli bir rotasyon yapmayı planlıyor.



