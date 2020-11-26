. Erzurum karşısında Afobe önemli pozisyonları gole çeviremezken, 62. dakikada kenara gelmişti. Abdullah Avcı, Djaniny’yi ise milli takımdan yorgun gelmesi nedeniyle 84’te oyuna sokmuştu. Bu ikili arasında büyük rekabet söz konusu. Bir adım önde gözüken Afobe, Ankaragücü filelerini havalandırıp kendini affettirmek istiyor. Djaniny ise hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Performansıyla 11’i zorlayan 29 yaşındaki futbolcunun, ligde şans bulduğu 138 dakikalık bölümde henüz golü yok ve artık siftah yapmayı hedefliyor. Abdullah Avcı, son kararını bugünkü antrenmanda verecek.



