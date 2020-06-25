Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, yarın yapılacak Divan Genel Kurulu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sürmen, “Bu yıl Haziran ayı Divan Genel Kurulumuz Covid-19 tedbirleri kapsamında salon toplantısı şeklinde düzenlenmemiştir. Genel Kurul, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulumuz ve Kurul Başkanlarımızın katılımıyla 26 Haziran Cuma günü (yarın) saat 14.00’te yapılacaktır. Bu toplantımız ayrıca basına da kapalı olacaktır. Ancak, kulübümüzün resmi YouTube, Twitter ve Facebook hesaplarından canlı olarak verilecektir” dedi.