Son haftalarda kötü sonuçlar alan Trabzonspor, Beşiktaş maçıyla birlikte adeta yeniden dirildi. Bordo-Mavililer’in, Siyah-Beyazlılar karşısında aldığı galibiyette teknik direktör Ünal Karaman, yaptığı kritik hamlelerle başrolü oynadı.

Avrupa Ligi’nde gruplarda ilk maçında Getafe’ye 1- 0 yenilen Trabzon’da Karaman, eksiklerin çokluğundan yakınmış ve “Bundan sonra sonuç almak için sıkıcı futbol oynayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Ligde deplasmanda Sivas’a karşı son anlarda yediği şanssız golle 2-1 kaybeden Karadeniz temsilcisinde Karaman, Beşiktaş maçı öncesi yoğun eleştiriler ve baskı altında takımını mücadeleye harika hazırlayan tecrübeli hoca, ilk 11’inde iki değişikliğe gitti.

Eksikleri olmasına rağmen...

Oyun sisteminde çok önemli bir yeri olan Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra Yusuf Sarı ile Ivanildo Fernandes’den de sakatlıkları sebebiyle yararlanamayan deneyimli hoca, hafta içi sözleşme uzatan Hüseyin Türkmen’i stoper mevkisinde tercih ederken, geçen hafta görev yapan Campi’yi yedek kulübesinde oturttu.

Dünkü mücadelede sonradan oyuna soktuğu Avdijaj’ın yerine sağ kanatta bu sezonki ilk resmi maçına çıkan Kamil Ahmet Çörekçi’ye şans veren Karaman, takımından maksimum performans alarak kritik zaferin kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.