Trabzonspor , bu sezon oynadığı 7 Süper Lig , 4 Avrupa maçı ve Süper Kupa finalinde son derece ilginç istatistiklere imza attı. Ağlarında 16 top gören bordo-mavili ekip, ilk yarılarda 9, ikinci devrelerde 7 gol yedi. 7 golün 6'sı ise son 10 dakikalarda geldi. Fırtına'nın yediği ile attığı goller arasındaki tezatlık da oldukça dikkat çekici. Toplamda 20 gol bulan Trabzonspor, bunların 6'sını ilk, 14'ünü ise ikinci yarılarda kaydetti. 11 golü son 30 dakikalarda attı.

BAKASETAS'A SALDIRANA HAPIS VE MEN CEZASI

GEÇEN sezon oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçının 44. dakikasında sahaya girerek, Anastasios Bakasetas'a saldırı girişiminde bulunan Oktay K. (18), tutuksuz olarak yargılandığı davada 1 yıl hapis ve 1 yıl süre ile seyirden men cezası aldı. Mahkeme, sanığın cezasını 10 aya düşürdü ve sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

YUSUF YAZICI MÜJDESİ

TRABZONSPOR'UN yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında oynayamamıştı. Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki futbolcunun Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi. Milli futbolcu, oynaması halinde bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. (Sabah)