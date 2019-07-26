Bordo-Mavililer’in gözü yeni forvette... Hugo Rodallega’nın takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeyi daha kaliteli bir golcü ile doldurmak isteyen Trabzonspor, sezonun sona ermesinin ardından çalışmalarına başlamıştı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, en doğru transferi yapabilmek adına görüşmelerde aceleci davranmamış ve sağlam adımlar atmaya çalışmıştı. Bu nedenle de beklenen golcü transferi hemen gerçekleşmedi. Yönetim ise taraftarın beklediğine değecek bir plan hazırladı.

Rotasyonu zenginleştirecek

Ağaoğlu ve ekibi, iki forvet alarak hücum rotasyonunu zenginleştirmeyi hedefliyor. Bordo-Mavililer bu doğrultuda da çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. En kısa zamanda golcü transferinde mutlu sona ulaşmayı planlayan Fırtına’nın patronu, en azından yeni golcüsünden birini 8 Ağustos’ta oynanacak Sparta Prag karşılaşmasına yetiştirmeyi düşünüyor.

Patrik Schick'te rakipler büyük

Bony, Keseru ve Terodde gibi isimler için bastıran Karadeniz devi, Roma forması giyen Patrik Schick’e yöneldi. Ancak Çek oyuncunun transferi kolay gözükmüyor. Alman devi Dortmund ve Schalke 23 yaşındaki golcüyü istiyor.

Adebayor tamam gibi

Trabzonspor’un transferine en yakın olduğu isim ise Emmanuel Adebayor... Başakşehir ile sözleşme yenilemeyen ve bonservisini eline alan Togolu golcünün, Bordo-Mavililer’in 1.5 milyon Euro’ya yakın teklifini kabul ettiği öğrenildi.