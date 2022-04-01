Trabzonspor’a geldiği günden beri rakamları alt-üst eden, ligde rakiplerine görülmemiş puan farkı atan Abdullah Avcı için pazar günkü Beşiktaş derbisinin özel bir anlamı var. Liderin hocası, bu sezon büyük maçlardaki namağlup unvanını galibiyetle taçlandırmak istiyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynanan 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Avcı, ligdeki son derbiyi de kazanıp, Trabzonspor’un 3 büyük rakibiyle oynadığı maçlarda 11 yıl sonra en çok puanı topladığı sezona ulaşmayı hedefliyor. 2010-2011’de Şenol Güneş yönetimindeki Bordo-Mavililer, 6 derbide 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşamış ve 15 puanı hanesine yazdırmıştı. Fırtına pazar günü kazanırsa, 14 puan elde etmiş olacak. Karadeniz ekibinin ligdeki derbilerde yenilmediği son sezon ise 2019-2020... Bordo-Mavililer, 6 büyük maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak, 12 puan toplamıştı.

En erken şampiyonluk için...

Adım adım şampiyonluğa yürüyen ve en yakın rakibi Konyaspor’un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor, kalan 8 haftada 9 puan kazanması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak daha erken de mutlu son garantilenebilir. Öyle ki Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep maçlarını kazanır, Konyaspor da 2 haftada en az 3 puan kaybederse şampiyonluk gelecek.

Safa Can Konuksever