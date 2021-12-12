Trabzonspor 'u şampiyonluk yolunda zirvede tek başına bırakan müthiş seri, Antalya'da son buldu. Öne geçtiği maçta Antalyaspor'a mağlup olan Bordo-Mavililer, takipçileriyle arasındaki puan farkını daha da açma fırsatını kaçırdı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un Süper Lig'deki 27 maçlık kaybetmeme serisi bitti. Fırtına, bir deplasman maçında da 25 hafta sonra mağlubiyet yüzü gördü. Karadeniz temsilcisi en son 278 gün önce 8 Mart 2021'de Alanyaspor 'a Akyazı'da 3-1 yenilmiş, sonraki 27 karşılaşmada 16 galibiyet ve 11 beraberlik elde etmişti. Deplasmandaki son yenilgi ise 412 gün önce, 25 Ekim 2020'de Kadıköy'de Fenerbahçe 'ye karşıydı. Sonraki 25 dış saha mücadelesinde 15 galibiyet, 10 beraberlik elde edildi.

Puan farkı 9'a düştü

Takipçilerden Konyaspor'un dün galip gelmesiyle, 12 puanlık fark da 9'a düşmüş oldu. Gaziantep ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe de sahadan galibiyetle ayrılırsa, Sarı- Lacivertliler de puan farkını 9'a indirmiş olacak. Önümüzdeki hafta sahasında Hatayspor'u konuk edecek olan Bordo- Mavililer, yeni bir seri başlatmaya çalışacak.

Aslıhan Çil