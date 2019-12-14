Trabzonspor’da Denizlispor mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi macerasını İsviçre’nin Basel takımına 2-0 mağlup olduğu maçla tamamlayan Trabzonspor, Süper Lig’e odaklandı. Pazartesi günü Denizlispor’u konuk edecek olan Karadeniz ekibi, bu maçın hazırlıklarına dün başladı.

Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Sturridge, Pereira ve Obi Mikel gibi önemli yıldızlarını Basel’e getirmeyen Trabzonspor, söz konusu futbolculara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenman programı uyguladı.

Denizlispor maçına kadar basına ve taraftara kapatılan antrenmanlarda teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularını zorlu 90 dakikaya konsantre edecek.