Ziraat Tü rkiye Kupası macerasında 5. turda başlayan Trabzonspor , ilk maçında Boluspor engelini 1-0 aştı. Bordo-Mavililer, dün de son 16 turunda 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, mücadeleyi 2-1 kazanırken, adını çeyrek finale yazdırmanın sevincini yaşadı. Fırtına, şimdi ise gözünü lige çevirdi. Ligde 24 maç sonunda 57 puan ile zirvede yer alan Trabzonspor, takipçisi Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Tek hedefleri...

Bordo-Mavililer, pazar günü oynanacak karşılaşmadan eğer zaferle ayrılırsa Konya ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 12'ye çıkarmış olacak. Bu anlamda Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin tek bir hedefi var. Kupa zaferinin morali ile Yeşil-Beyazlılar'ı konuk edecek olan Fırtına, rakibini devirip, bitime 14 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmayı hedefliyor.

Berat bu kez 90 dakika

Ligde son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Berat Özdemir, Türkiye Kupası'nda 90 dakika oynadı. Berat ilk yarıda zaman zaman pas hataları yapsa da ikinci devrede toparlandı ve Kouassi'nin golünde büyük pay sahibiydi. Asisti yapan Murat Cem'e şık bir pas veren başarılı orta saha oyuncusu, işin savunma tarafında da üzerine düşeni yaptı. Berat, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasından sonra ilk kez 90 dakika sahada kaldı.

Murat Cem'den galibiyet asisti

Trabzonspor'un geniş orta saha rotasyonunda ligde forma şansı bulamayan Murat Cem Akpınar kupada ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı. Önceki turdaki Bolu maçından sonra bir kez daha görev alan 22 yaşındaki oyuncu Kouassi'nin golünde asisti yapan isim oldu. İlk kez gole katkı yapan Murat Cem Akpınar 78'de Siopis ile değişti.

Erce Kardeşler vasatı aştı

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi devralan Erce Kardeşler, Denizlispor mücadelesinde gösterdiği performans ile vasatı aştı. 27 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 3 şutun 2'sinde Yeşil-Siyahlı futbolculara geçit vermedi. Ancak Erce, 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun attığı golde ise hatalıydı. Bu sezon 2 maça çıkan Erce, kalesinde bir gol gördü.