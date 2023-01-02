Fenerbahçederbisini kazanan kadroyu Karagümrük karşısında bozmayan Abdullah Avcı, sadece sağbekte Larsen’in yerine Hüseyin’i oynatmıştı.4-1’lik yenilgiyle Bordo-Mavililer şok olurken, tecrübeli hoca maçın ardından ‘Keşke takımı değiştirseydim’ demişti. Trabzonspor ’un teknik patronu, perşembe günü oynanacak Giresunspor mücadelesinde farklı bir kadroyu sahaya sürmeye hazırlanıyor.









Giresunspor provası hızlı başladı

Bordo-Mavililer, 2 günlük iznin ardından Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Karagümrük yenilgisi sonrası bu maçın analizini oyuncularıyla paylaşırken, uyarılarda bulundu. Hafif tempoda geçen idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı. Çalışmaya, sakatlıkları bulunan Visca, Dorukhan, Serkan Asan ve Denswil katılmadı.

Dorukhan için umut ışığı!

5. haftadaki Ümraniye maçında dizinden sakatlanan veçapraz bağ ameliyatı olan Dorukhan Toköz, sonrasında ufak bir operasyon daha geçirmişti. Yıldız futbolcunun tedavi sürecinin planlanandan hızlı ilerlediği öğrenildi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenli olarak kontrol altında tutulan ve durumu takip edilen Dorukhan’ın, yaklaşık 2 ay sonra takıma katılabileceği öğrenildi. Dorukhan’ın Mart’ta forma giyme ihtimali bulunuyor.









Yusuf Erdoğan'ın talipleri artıyor

Devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim olan Yusuf Erdoğan, kıymete bindi. Tecrübeli kanat oyuncusu için eski kulübü Kasımpaşa ciddi şekilde devrede. Ancak Ankaragücü ve Gaziantep FK kulüpleri de Yusuf’la ilgileniyor. Trabzonspor’un, cüzi bir bedel karşılığında Yusuf’un transferine izin vereceği öğrenildi. Sezon sonuna kadar kiralanan Yusuf Yazıcı’nın ise Lille’e geri gönderilmesi düşünülüyor.









Orta sahaya Raskin iddiası

Standard Liege’in genç orta saha oyuncusu Nicolas Raskin, Trabzonspor’a yazıldı. Fransız basını, Belçika ekibinin yeni kontrat teklifini reddeden ve kulübüyleciddi sıkıntılar yaşayan Raskin için Toulouse, Marsilya ve Trabzonspor’un devrede olduğunu belirtti. 21 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Raskin’in Standard Liegeile kontratı 6 ay sonra bitiyor.

Beklere neşter geliyor

Kırmızı kart gören Bartra’nın yerine stopere Gbamin geçecek. Sakatlanan Visca’nın yokluğunda genç Naci Ünüvar’ın 11’debaşlaması bekleniyor. Avcı, orta saha ve her iki bekte de neşteri vurabilir. Savunmanın sağındabu kez Larsen olacak.

Maxi Gomez’le devam

Sol tarafta form düşüklüğü yaşayan Eren Elmalı’nın yerine genç Arif Boşluk göreve hazır. Siopis - Bakasetas - Abdülkadir üçlüsü de Giresunspor maçında değişebilir. Abdullah Avcı, Enis Bardhi ve Hamsik’e bu kez daha fazla süre vermeyi planlıyor. Forvette ise Maxi Gomez, Umut Bozok’a göre bir adım önde gözüküyor.

Naci'nin ligde ilk heyecanı

Sezon başında Ajax'tan kiralanan Naci Ünüvar, uzun süreforma şansı bekledikten sonra kupadaki Samsunspor maçına 11'de başlamıştı. Genç kanat oyuncusu, attığı 2 golle karşılaşmaya damga vururken, Visca'nın sakatlığının ardından Trabzonspor'un kurtarıcısı olabilir. 19 yaşındaki yıldız, Giresunspor maçında ligde ilk kez 11'de olmaya hazırlanıyor.