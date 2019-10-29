Tecrübeli hoca, Campi ve Fernandes’li stoper tandemini Başakşehir karşısında Hüseyin ve Hosseini ile oluşturdu. Orta sahada sakat olan Abdulkadir Parmak’ın yerine Doğan oynarken, sağ kanatta da Yusuf’un yerine Sturridge forma giydi. Karaman’ın bu kadro tercihi de zaferi getirmedi. Maç öncesinde hafif sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Sturridge, Turuncu- Lacivertliler karşısında etkili olamasa da penaltıda hata yapmadı ve Fırtına’nın ilk golünü kaydetti.