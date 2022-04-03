Son Rizespor maçına göre bugün Trabzonspor ’un savunması neredeyse tamamen değişecek. Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan sakat oldukları için Hüseyin Türkmen’in 11’de başlaması bekleniyor. Hüseyin, yaklaşık 2.5 ay sonra formaya kavuşacak. Sağ bekte cezalı Bruno Peres’in yokluğunda görev Dorukhan’ın. Sol bekte ise cezalı Puchacz dönüyor. Bordo-Mavililer’de defans hattının performansı, maçın kaderini belirleyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı liderlik görevini Denswil’e verirken, Beşiktaş ’ın hücum silahlarına karşı Dorukhan ile Puchacz’ın da 90 dakika boyunca dikkatli olmaları ve arkada geniş alan bırakmamaları istendi.

Oyunu o kuracak

Topu geriden oyuna sokarken Denswil’e sorumluluk almasını söyleyen Abdullah Avcı, özellikle birinci bölgede basit top kaybı ve pas hatası yapmamalarının önemine dikkat çekti.



