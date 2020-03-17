Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alan Bordo-Mavililer, tedbirleri üst düzeye çıkardı. Buna göre antrenmanlar basına ve taraftara kapatılırken, bir kısım kulüp personeline de izin verildi. A Takım kadrosuna bağlı personel dışındaki çalışanlarına bir hafta izin veren Trabzonspor Yönetimi, gelişmelere göre yol haritasını belirleyecek. Özellikle yabancı futbolcuların panik olmaması için sürekli bilgilendirme yapılırken, Avrupa’ya nazaran Türkiye’de virüsün daha yavaş ilerlediği vurgulanıyor. Salgın tehlikesi geçene kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin kapıları dış dünyaya kapalı olacak.