Şovun adı: Cornelius... Süper Lig ’de penaltısız attığı 15 golle Trabzonspor ’un şampiyonluğunda büyük rol oynayan ‘Kuzey’in Yeni Kralı’, Danimarka Milli Takımı’nda da kaldığı yerden devam etti. Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Vikingler, Fransa’ya konuk olurken, Benzema 51. dakikada ülkesini 1-0 öne geçirdi. 60’ta ise Danimarka’nın hocası Kasper Hjulmand’dan Cornelius hamlesi geldi. Trabzonspor’un yıldızı oyuna girdikten sadece 8 dakika sonra usta işi bir son vuruşla skoru eşitlerken, 88’de bir kez daha sahneye çıktı ve dar açıdan attığı müthiş golle Danimarka’yı galibiyete taşıdı.

Benzema’yı gölgede bıraktı

Stade de France’da maçın adamı seçilen ve geceye damgasını vuran Cornelius, hem Fransa hem de Danimarka basınında manşetleri süsledi. Türkiye’de müthiş bir sezon geçiren 29 yaşındaki forvetin, Trabzonspor’da yaşadığı şampiyonluğa vurgu yapılırken, performansıyla Benzema’yı gölgede bıraktığına dikkat çekildi.

20 milyon Euro’ya serbest kalıyor

Trabzonspor’un geçen sezon 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cornelius, Süper Lig’de sergilediği üst düzey performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Başta Hollanda ekipleri olmak üzere pek çok takımın takip ettiği Cornelius, Fransa karşısında attığı 2 golle tam anlamıyla vitrine çıktı. Daha önce menacerinin “10 milyon Euro’luk teklif getirebilirim” dediği Cornelius’un sözleşmesinde ‘20 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunuyor.

‘En iyi takımı yendik’

2-1’lik galibiyet sonrası Stade de France’daki Danimarkalı taraftarlara üçlü çektiren Cornelius, “Müthiş bir geri dönüş yaptık. Dünyanın en iyi takımını deplasmanda yendik. Benim adıma inanılmaz bir sezon. Hiç sakatlanmadım ve bu durum beni formda tutuyor” dedi.











