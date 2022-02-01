Bu sezon Süper Lig ’de çıktığı 22 maçta 11 kez ağları sarsan Andreas Cornelius, kalan 15 haftaya şampiyonluğun yanı sıra rekor motivasyonuyla da hazırlanıyor... Atalanta macerası istediği gibi geçmeyen Danimarkalı santrfor, Serie A’da 2019-2020 sezonunu Parma formasıyla 12 golle tamamlamıştı. Cornelius, Kasımpaşa maçında fileleri havalandırması halinde şimdiden İtalya’daki en iyi dönemini yakalayacak. 28 yaşındaki yıldız, lig periyodu baz alındığında en fazla golü ise 2012- 2013’te Kopenhag’da kaydetmişti. Söz konusu sezonda 32 lig karşılaşmasında 18 golü bulunan Cornelius’un esas hedefi; kalan 15 haftada bu rakamın üstüne çıkmak ve kariyer rekoru kırmak.

Krallıkta 2. sırada

Son 8 lig maçında 6 gol atan Cornelius, üst üste oynanacak kritik Kasımpaşa ve Konyaspor mücadelelerinde Fırtına’nın 1 numaralı hücum kozu olacak. Fırtına’nın yıldızı, Süper Lig’de krallık yarışında ise Karagümrüklü Pesic’in (12) ardından ikinci sırada bulunuyor.







