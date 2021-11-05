Son haftalarda eksiklerle boğuşmasına karşın hedefe emin adımlarla yürüyen Trabzonspor ’da Beşiktaş maçı öncesi golcü müjdesi var... Bordo-Mavililer’in hafta içerisindeki taktik çalışmasında sakatlık yaşayan Cornelius’un durumu kritikti. Oyuncuya yapılan tetkikler sonrası ise teknik heyet rahat nefes aldı. Yıldız forvetin durumunun maça yetişmesine engel olmadığı ifade edildi. Dünkü idmanda fizyoterapist eşliğinde çalışan ve riske edilmeyen Cornelius’un son antrenmanda takımla birlikte yer aldıktan sonra Beşiktaş maçı kafilesine dahil olacağı öğrenildi.

Avcı’nın en önemli kozu

Abdullah Avcı’nın derbide en önemli kozu olması beklenen başarılı oyuncu da zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakmak istemiyor. Başarılı oyuncu bu sezon çıktığı 10 Süper Lig maçında takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.