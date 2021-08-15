Norveç'ten önceki gün dönen ve o günü izinli geçiren Fırtına ligin ilk haftasında yarın oynanacak Yeni Malatya maçının hazırlıklarına dün başladı. Uzun uğraşlar sonucunda büyük umutlarla İtalyan ekibi Parma'dan kadroya katılan Andreas Cornelius da Bordo-Mavililer'le ilk idmanına çıktı. Oldukça fit olduğu gözlemlenen Danimarkalı forvetin yeni takım arkadaşlarına kısa sürede uyum sağlaması da teknik heyeti sevindirdi. Abdullah Avcı'nın, Yeni Malatya karşısında 28 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı da gelen haberler arasında.

2 grup halinde çalıştılar

İki takım halinde çalışan Karadeniz ekibinde birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken diğer oyuncular salonda core, mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı. Sahada 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.







