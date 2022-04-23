Hafta içinde kupadaki Kayserispor maçında galibiyeti getiren golü atan Andreas Cornelius, Adana Demirspor filelerini de havalandırıp seri yapmayı hedefliyor.

Yarı final ilk karşılaşmasında kazandıkları 90 dakika sonrası, “Performansımdan memnunum. Adana Demirspor karşısında da golümü atıp, devamını getirmek istiyorum. Şampiyonluk avuçlarımızın içinde” diyen Danimarkalı forvetin ligde 13 golü bulunuyor.

Hem şampiyonluk hem de krallık hedefi olan 29 yaşındaki yıldız, geride kalan 5 haftada toplam 6 gol atabilirse, kariyer rekoru kıracak. Trabzon’da ikinci baharını yaşayan Cornelius, 2012-2013 sezonunda Kopenhag formasıyla ligde şampiyonluk sevinci yaşamış ve 18 kez ağları sarsmıştı.