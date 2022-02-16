Ligde attığı 11 golle Trabzonspor 'un en skorer ismi olan Andreas Evald Cornelius 3 haftadır suskun. 1-1 sonuçlanan Giresunspor karşılaşmasında fileleri sarstıktan sonra bir daha gol atamayan Danimarkalı oyuncu Alanya karşısında gol hasretine son vermeye çalışacak. Son Konyaspor mücadelesindeki performansıyla alkış alan, ilk golün asistini yapan ve bir topu da direkten çıkan Cornelius'un skor üretemediği en uzun süre sezonun ilk yarısında 4 haftalık dönemde olmuştu. Cornelius gol özlemine o periyotta da deplasmanda son vermiş ve 2-1 kazandıkları karşılaşmada Beşiktaş filelerini havalandırmıştı. Danimarkalı yıldız gol hasretine bu hafta son vermekte kararlı.