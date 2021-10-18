Süper Lig 'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edip 3-1 galip gelen Trabzonspor 'da Cornelius'un ilk 11'de başlamayıp yedek soyunması ve onun yerine Djaniny'nin formayı alması dikkat çekmişti. Sarı lacivertlileri yenerek liderlik koltuğuna oturan bordo mavililerde oyuna girdikten sonra galibiyetin alınmasında önemli pay sahibi olan Cornelius ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Milli takıma giden Danimarkalı forvet, çarşamba günü Türkiye'ye dönmüş ancak ağır gribal enfeksiyon geçirdiği için serum desteğiyle kendisine getirilerek antrenmanlara katılmaya başlamıştı.

MAÇA SAATLER KALA YİNE HALSİZLEŞTİ

Ancak maç günü karşılaşmanın başlamasına 6 saat kala 28 yaşındaki forvetin halsizliği artınca yeniden bir serum takviyesi yapıldı. Ardından Abdullah Avcı ile konuşan Cornelius maç kadrosuna girmek istediğini söyledi. Bu nedenle ilk 11'de başlamayan Danimarkalı forvetin yerine Djaniny tercihi yapıldı.

Maçın 68. dakikasında oyuna giren Danimarklı forvet, özellikle penaltı pozisyonunun ana karakteri olup takımının öne geçmesine katkıda bulundu. Ayrıca galibiyetin gelmesinde de hücumdaki varlığı ile de destek verdi.