Süper Lig 'de Gaziantep FK'yı son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek milli araya moralli giren Trabzonspor 'da Anastasios Bakasetas sevinci yaşanıyor. Son haftalarda performansı artan ve Gaziantep ağlarına penaltıdan bir gol bırakan 'Çilingir' lakaplı oyuncu, bu sezon görev yaptığı 11 resmi maçta 4 gol, 4 asist üretti. Yunan maestro, attığı 4 golün üçünü penaltıdan kaydederken özellikle son iki maçta rakip kalecileri ters köşeye yatırdı.

AVCI'DAN ÖZEL TEŞEKKÜR

Gaziantep FK karşısında ayrıca 8 kez rakip kaleyi yoklayarak sahada en fazla şut çeken oyuncu olan Bakasetas, bunlardan 3'ünde isabet buldu. 29 yaşındaki futbolcu, Ekim 2021'den bu yana ilk defa üst üste iki Süper Lig maçında fileleri havalandırmayı başardı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yakaladığı çıkıştan çok memnun olduğu öğrencisine özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi. (Sabah)