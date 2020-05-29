Trabzonspor'da Cenk Özkaçar an meselesi

Bordo-Mavililer, Altay'ın genç stoperi Cenk Özkaçar transferinde de sona geldi. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

29 Mayıs 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Cenk Özkaçar an meselesi

FANATİK'in, 21 Mayıs Perşembe günü manşetten okuyucularına duyurduğu Trabzonspor'un transfer hedefleri bir bir gerçekleşiyor. Önceki gün Rahmi Anıl Başaran'a 4 yıllık imza attıran, dün de Malle ile anlaşan Trabzonspor şimdi de Altay'ın 20 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar transferini bitirme aşamasına geldi.

Büyük oranda anlaşıldı

Genç futbolcu ile büyük oranda el sıkışan Fırtına, İzmir ekibiyle de bonservis pazarlıklarında sona yaklaştı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından genç savunmacının da resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Safa Can Konuksever

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