FANATİK'in, 21 Mayıs Perşembe günü manşetten okuyucularına duyurduğu Trabzonspor'un transfer hedefleri bir bir gerçekleşiyor. Önceki gün Rahmi Anıl Başaran'a 4 yıllık imza attıran, dün de Malle ile anlaşan Trabzonspor şimdi de Altay'ın 20 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar transferini bitirme aşamasına geldi.

Büyük oranda anlaşıldı

Genç futbolcu ile büyük oranda el sıkışan Fırtına, İzmir ekibiyle de bonservis pazarlıklarında sona yaklaştı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından genç savunmacının da resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Safa Can Konuksever