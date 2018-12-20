Trabzonspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü iç sahada Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

20 Aralık 2018, Perşembe 18:02
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Trabzonspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü iç sahada Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor’la oynanan karşılaşmada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolculara yenilenme programı uygulandı.

Diğer futbolcular ise topa sahip olma çalışmasının ardından, tempolu koşular yaptı ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

AA

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