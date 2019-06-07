Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Fırtına, bonservisi Estudiantes’te bulunan, sezonu ise Chaves’te kiralık olarak geçiren Gaston Campi’nin transferinde sona yaklaştı.

Avrupa Kupaları’nda gruplara kalabilmek adına ön eleme maçları oynayacak olan Bordo- Mavililer, sezonu erken açacağı için transfer görüşmelerine de hız verdi.

Fırtına, bonservisi Estudiantes’te bulunan, sezonu ise Chaves’te kiralık olarak geçiren Gaston Campi’nin transferinde sona yaklaştı. Arjantin ekibine 750 bin Euro öneren Karadeniz devi, 28 yaşındaki savunmacıyla da büyük oranda anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek olan tarafların transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.