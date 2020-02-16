Fırtına bu fikstürün ilk sınavında lider Sivasspor ile karşılaşacak. Yiğidolar’ı kayıpsız geçmeyi planlayan Karadeniz ekibi, önümüzdeki hafta ise Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak Sivas maçı öncesinde Bordo-Mavililer’de Pereira, Hosseini, Campi, Mikel, Guilherme ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor.

Çimşir’den uyarı

Bu 6 isim Yiğidolar karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Siyah- Beyazlılar karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in sınırdaki oyuncularını gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardığı belirtildi.