Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ünal Karaman, Antalya maçı öncesinde kadroda büyük bir değişikliğe gidecek. Uzun zamandır takımdan uzak kalan Joao Pereira ile Abdülkadir Ömür, sakatlıklarını tamamen atlattı. Ancak milli takımda sakatlanan Filip Novak ve kart cezalısı Hugo Rodallega Antalya karşısında görev yapamayacak. Kaleyi Uğurcan’a emanet edecek olan tecrübeli çalıştırıcı, savunma 4’lüsünü Pereira, Hüseyin, Hosseini ve İbanez’den oluşturmayı düşünüyor.

Yusuf da dönüyor

Orta sahada Sosa ile Abdulkadir Parmak’a forma vermeyi planlayan Karaman, ileride ise Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Anthony ve Ekuban ile gol arayacak. Böylece sağ bek Pereira 8, Abdülkadir 4 hafta sonra formasına kavuşacak, İbanez ise yaklaşık 8 ay sonra ligde ilk kez 11’de sahaya çıkacak. Cezası nedeniyle Ezurum maçında görev yapamayan Yusuf ise 1 haftalık aranın ardından takıma katılacak.

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