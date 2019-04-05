Trabzonspor'da büyük revizyon!

Sakatlığını tamamen atlatan Pereira, uzun bir süre sonra Antalyaspor maçında formasına kavuşacak. Novak’ın yokluğunda sol bekte İbanez, cezalı Rodallega’nın yerine kanatta Abdülkadir Ömür, ileri uçta ise Ekuban görev yapacak.

05 Nisan 2019, Cuma 06:10
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Trabzonspor'da büyük revizyon!

Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ünal Karaman, Antalya maçı öncesinde kadroda büyük bir değişikliğe gidecek. Uzun zamandır takımdan uzak kalan Joao Pereira ile Abdülkadir Ömür, sakatlıklarını tamamen atlattı. Ancak milli takımda sakatlanan Filip Novak ve kart cezalısı Hugo Rodallega Antalya karşısında görev yapamayacak. Kaleyi Uğurcan’a emanet edecek olan tecrübeli çalıştırıcı, savunma 4’lüsünü Pereira, Hüseyin, Hosseini ve İbanez’den oluşturmayı düşünüyor.

Yusuf da dönüyor

Orta sahada Sosa ile Abdulkadir Parmak’a forma vermeyi planlayan Karaman, ileride ise Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Anthony ve Ekuban ile gol arayacak. Böylece sağ bek Pereira 8, Abdülkadir 4 hafta sonra formasına kavuşacak, İbanez ise yaklaşık 8 ay sonra ligde ilk kez 11’de sahaya çıkacak. Cezası nedeniyle Ezurum maçında görev yapamayan Yusuf ise 1 haftalık aranın ardından takıma katılacak.

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