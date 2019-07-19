Geçen sezonun ilk yarısında 16. haftada oynanan Rize maçında Ogenyi Onazi’nin sakatlanmasının ardından gelen transfer yasağı nedeniyle Trabzonspor orta saha rotasyonunda sıkıntı yaşamıştı.

Jose Sosa ile Abdulkadir Parmak dışındaki gençler forma yarışına tutunamayınca Ünal Karaman, bu bölgede zorunluluktan dolayı kanat oyuncuları Vahid Amiri ile Olcay Şahan’ı kullanmıştı. Ancak Bordo-Mavili yönetim, Karaman’ın isteği sonrasında düğmeye bastı.

Karaman memnun

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, bu bölge için John Obi Mikel, Doğan Erdoğan ve Taha Tunç gibi isimleri transfer etti. Onazi’nin de iyileşmesi sonrasında yeni sezon öncesinde orta sahada rekabet bir hayli arttı. Ünal Karaman’ın da forma rekabetinden oldukça memnun olduğu kaydedildi.