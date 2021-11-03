17 milyon Euro'luk tahmini piyasa değeriyle Süper Lig'in en kıymetli kalecisi olarak gösterilen Uğurcan Çakır, derbilerde bir başka oynuyor... Büyük maçlara farklı motive olan yıldız eldiven, Trabzonspor forması ile son 3 senede 19 derbiye çıktı. Karadeniz ekibi, onun kaleyi koruduğu maçların sadece 4'ünü kaybetti. Uğurcan'dan önceki 20 derbide ise Fırtına'nın tam 11 yenilgisi ve yalnızca 5 galibiyeti vardı.

46 derbide 8 galibiyet vardı

Milli file bekçisi ile 19 derbide 8 galibiyet alan Trabzonspor, aynı sayıda galibiyete Uğurcan Çakır öncesinde 46 derbide ulaşabilmişti. Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaşılan söz

konusu maçların, 7'si de beraberlikle bitti.

Beşiktaş'a duvar örüyor

Adeta Trabzonspor'un kalesine geçtikten sonra hem kendi kaderini hem de takımın kötü gidişatını değiştiren Uğurcan, Beşiktaş'a ise 6 kez rakip oldu. Fırtına, bu maçlarda 1 kez yenilirken, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Uğurcan, Vodafone Park'ta yenilgi yaşamazken, Dolmabahçe'de adeta devleşti.

Yine çok formda...

Deplasmandaki 3 maçta da 7'şer kurtarışa imza atan Milli eldiven, toplamda kalesine gelen 26 isabetli şutun 21'ine izin vermedi, sadece 5 gol yedi. Son haftalarda formu yükselen Uğurcan, cumartesi günü Vodafone Park'taki müthiş performanslarına bir yenisini eklemek istiyor.

Safa Can Konuksever