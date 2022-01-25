Hafta içindeki Giresunspor maçında uzatma dakikalarında kullandığı 2 penaltıyı da gole çeviremeyen Bakasetas, Aslantepe’de galibiyet ateşini yakan isimdi. 84. dakikada 123 kilometrelik bir şutla skoru 1-1’e getiren Yunan futbolcu, tam 98 gün sonra ligdeki gol hasretini bitirdi. “Çok sıkıntılı günler geçirdim. O yüzden bu, hayatımın en anlamlı golüydü” diyen Bakasetas’ın, maçın ardından arkadaşlarıyla sevinirken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Geçen sezondan bu yana kritik anlarda sahneye çıkıp, sıkışan maçları çözdüğü için ‘Çilingir’ lakabı verilen Bakasetas, bu sezon İstanbul’un 3 büyük takımıyla oynadığı 4 maçın 3’ünde skor katkısı verdi. İlk yarıdaki 2-2’lik Galatasaray derbisinde asist yapan 28 yaşındaki maestro, Fenerbahçe maçında 2 gol attı. 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisini boş geçen Baka, önceki gün ise Galatasaray ağlarını sarstı.