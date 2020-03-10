Trabzonspor’da büyük isyan: MHK derhal istifa etmelidir

Gaziantep beraberliğinin ardından Merkez Hakem Kurulu’na çok sert tepki gösteren Trabzonspor’da, isyan giderek artıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin açıklamalarından sonra kulübün tüm kurulları da ortak bir bildiri yayınladı. Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve kurulların üyeleri MHK Başkanı Zekeriya Alp’i istifaya davet etti. Açıklamada özetle şöyle denildi:

‘Bu defa alet olma!’

“Gerek TFF’nin bazı icraatları ve gerekse MHK’nın neticeye etki eden birtakım kararları sezona damgasını vurmuştur, Sayın Zekeriya Alp, mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu göstermektedir. Bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu da göstermektedir. Bizim geçmiş deneyimlerimizden öğrendiğimiz en büyük gerçeğimiz, şampiyonluğa gittiğimiz her defasında gizli mahfelerde bizlere pusu kurulduğudur. Gel bu defa alet olma, istifa et”

‘Pusu kurma zihniyeti’

“Bunca yıldır sizi açıkça eleştiren yönetici ve teknik direktörlerin hangisine cevap verdiniz? Biz bu sefer çıktığımız bu yoldaki tuzakları çok iyi biliyoruz. Sen taşlı, engebeli bu zor yolda Sayın Alp, bizim için ufak bir çakıl taşısın. Bizler ise camiamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik. Sizin ve gizli mahfelerde pusu kurmaya çalışan zihniyetin tüm temsilcilerinin derhal istifasını bekliyoruz.”

Maç tekrar oynansın

Bordo-Mavili yönetim, 1-1 sona eren Gaziantep maçının peşini bırakmıyor. Uzatmalarda faul nedeniyle iptal edilen golün ardından TFF’ye tepki koyan Trabzonspor, dün de kural hatası başvurusu yaptı. Başvuru gerekçesi ise şöyle belirtildi:

“Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8’de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynanmamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ancak daha kısa sürede bitiremez”. Özetle Trabzonspor, hakem Halis Özkahya’nın uzatma dakikalarını tamamen oynatmadan maçı bitirdiğini belirtirken, TFF’den açıklama bekleniyor.