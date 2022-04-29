Sakatlıkları geçen Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen hafif tempolu antrenmanlara başlarken, Bordo-Mavililer’de sezonu kapatan Bruno Peres dışında eksik isim bulunmuyor. Antalyaspor maçı öncesi bazı mevkilerde müthiş rekabet yaşanıyor.

Peres’in yokluğunda Dorukhan’ın sağ beke geçmesi beklenirken, orta sahada Hamsik ile Siopis’in yeri garanti. Önlerinde Bakasetas ile Abdülkadir Ömür forma yarışında. Sol kanatta Djaniny ile Kouassi’nin rekabeti var. Sol bekte ise Puchacz formayı geri almak istiyor